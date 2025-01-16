Буде більше інвестицій від партнерів у виробництво українських дронів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати нещодавніх зустрічей з іноземними партнерами. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні у Telegram, пише УНН.

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За словами Зеленського, під час візиту в Україну прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера між країнами встановили "принципово новий формат відносин". Він зазначив, що Україна має на цей рік від Великої Британії обсяг саме військової допомоги $6,6 млрд. Зеленський і Стармер зустрілися з виробниками українських дронів. Президент підкреслив, що це саме та зброя, яку зараз виробляють в Україні і яку виробляти саме тут найвигідніше, ніж будь-де в Європі.

Буде більше інвестицій і від партнерів – у виробництво українських дронів. Цей рік має бути рекордним за обсягами наших дронів, - зазначив Зеленський.

Також він повідомив, що мав зустрічі з міністром оборони Італії Ґвідо Крозетто й міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Велдкампом. Політики обговорювали ймовірні напрями співпраці. Зокрема, з Італією Україна може спільно виробляти засоби ППО, додав президент.

Окрім того, Зеленський повідомив, що зустрівся із представниками ООН.

Головне питання було сьогодні – підтримка українців, передусім внутрішніх переселенців. Відновлення зруйнованих будинків, соціальна підтримка, підтримка фінансова. На цей рік у межах програм ООН передбачено загалом $3,3 млрд на підтримку українців. Ми обговорили сьогодні, як зробити допомогу ООН більш ефективною і як наблизити найбільш бажане для нас – це справедливий мир,- зазначив президент.

Нагадаємо

Президент України та прем'єр Британії ознайомились із новими українськими дронами-бомберами та розвідувальними БпЛА. Представлено спільну українсько-британську розробку та безпілотники з британськими модулями зв'язку.