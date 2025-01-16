Буде більше інвестицій від партнерів у виробництво українських дронів - Зеленський

ukenru
13:49 • 3818 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 23057 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 100673 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 127117 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 125182 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 143407 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172501 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220022 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176231 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151718 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 145268 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 145734 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 145081 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 139340 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 122435 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 19151 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 194536 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 192613 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 323967 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 351072 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 2706 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 7985 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 60187 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 88694 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 85579 перегляди
Актуальне
Буде більше інвестицій від партнерів у виробництво українських дронів - Зеленський

Буде більше інвестицій від партнерів у виробництво українських дронів - Зеленський

Київ • УНН

 • 35417 перегляди

Зеленський повідомив про військову допомогу від Британії у розмірі $6,6 млрд та нові інвестиції у виробництво дронів. Також обговорено співпрацю з Італією щодо ППО та підтримку ООН на $3,3 млрд.

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати нещодавніх зустрічей з іноземними партнерами. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні у Telegram, пише УНН.

Деталі

За словами Зеленського, під час візиту в Україну прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера між країнами встановили "принципово новий формат відносин". Він зазначив, що Україна має на цей рік від Великої Британії обсяг саме військової допомоги $6,6 млрд. Зеленський і Стармер зустрілися з виробниками українських дронів. Президент підкреслив, що це саме та зброя, яку зараз виробляють в Україні і яку виробляти саме тут найвигідніше, ніж будь-де в Європі.

Буде більше інвестицій і від партнерів – у виробництво українських дронів. Цей рік має бути рекордним за обсягами наших дронів,

- зазначив Зеленський.

Також він повідомив, що мав зустрічі з міністром оборони Італії Ґвідо Крозетто й міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Велдкампом. Політики обговорювали ймовірні напрями співпраці. Зокрема, з Італією Україна може спільно виробляти засоби ППО, додав президент.

Окрім того, Зеленський повідомив, що зустрівся із представниками ООН.

Головне питання було сьогодні – підтримка українців, передусім внутрішніх переселенців. Відновлення зруйнованих будинків, соціальна підтримка, підтримка фінансова. На цей рік у межах програм ООН передбачено загалом $3,3 млрд на підтримку українців. Ми обговорили сьогодні, як зробити допомогу ООН більш ефективною і як наблизити найбільш бажане для нас – це справедливий мир,- зазначив президент.

 

Нагадаємо

Президент України та прем'єр Британії ознайомились із новими українськими дронами-бомберами та розвідувальними БпЛА. Представлено спільну українсько-британську розробку та безпілотники з британськими модулями зв'язку.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітикаТехнології
keir-starmerКейр Стармер
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
italiiaІталія
niderlandyНідерланди
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами