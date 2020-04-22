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Будем менять министров, пока не сделаем идеальное правительство - Зеленский

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что министров будут менять до того момента, пока не сделают идеальное правительство. Об этом он сказал в фильме "Год Президента Зеленского", передает УНН.

"Если какой-то министр завалил работу, не может выполнять свои обязанности - я, как Президент, буду влиять, и буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока мы не сделаем идеальное правительство. Когда каждый человек, каждый министр, находится на своем месте", - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что у нас нет неприкасаемых, и это касается и правительства.

"И после этих слов вновь кто-то из украинцев скажет - правительство, это правительство, у нас правительством командует Премьер-министр. Но я уверен, что Президент должен за этим следить", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Верховная Рада 4 марта проголосовала за состав нового правительства. Премьер-министром стал Денис Шмыгаль. Ряд министров из правительства Гончарука остались в новом Кабмине.

При этом, уже 30 марта Рада освободила Уманского от должности министра финансов, а Емца - от должности министра здравоохранения.

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