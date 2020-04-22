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Будемо міняти міністрів, поки не зробимо ідеальний уряд - Зеленський

Будемо міняти міністрів, поки не зробимо ідеальний уряд - Зеленський

Київ • УНН

 • 14881 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сказав, що міністрів будуть міняти до того моменту, поки не зроблять ідеальний уряд. Про це він сказав у фільмі "Рік Президента Зеленського", передає УНН.

“Якщо якийсь міністр завалив роботу, не може виконувати свої обов’язки - я, як Президент, буду впливати, і буду робити все, щоб того чи іншого міністра ми міняли на іншого. І будемо ми це робити до того моменту, поки ми не зробимо ідеальний уряд. Коли кожна людина, кожний міністр, знаходиться на своєму місці”, - сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що у нас немає недоторканих, і це стосується і уряду.

“І після цих слів знов хтось з українців скаже - уряд, це уряд, в нас урядом командує Прем’єр-міністр. Але я впевнений, що Президент повинен за цим слідкувати”, - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 березня проголосувала за склад нового уряду. Прем’єр-міністром став Денис Шмигаль. Низка міністрів з уряду Гончарука залишились у новому Кабміні.

При цьому, вже 30 березня Рада звільнила Уманського з посади міністра фінансів, а Ємця - з посади міністра охорони здоров'я.

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