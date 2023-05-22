Будет еще оружие для наших воинов: Зеленский анонсировал новые встречи и переговоры

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"Мы уже начали готовить этот и ближайшие недели. Ожидаем новые встречи и переговоры, пока в большей степени – визиты к нам, в наше государство. Будет еще оружие для наших воинов", - сказал Зеленский в видеообращении к украинцам.

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Президент также добавил, что каждую неделю добавляет смысла для Украины от саммита в Вильнюсе.

"Мы делаем все, чтобы решение на саммите для нас было именно таким, которое сработает. Посмотрим, но, тем не менее, мы работаем над этим", - добавил Зеленский.

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