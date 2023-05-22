Буде ще зброя для наших воїнів: Зеленський анонсував нові зустрічі та переговори
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський анонсував нові зустрічі та переговори, а також запевнив - буде ще зброя для українських воїнів, передає УНН.
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"Ми вже почали готувати цей і найближчі тижні. Очікуємо на нові зустрічі та переговори, поки більшою мірою – візити до нас, у нашу державу. Буде ще зброя для наших воїнів", - сказав Зеленський у відеозверненні до українців.
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Президент також додав, що щотижня додаєють змісту для України від саміту у Вільнюсі.
"Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було саме таким, яке спрацює. Подивимось, але, тим не менш, ми працюємо над цим", - додав Зеленський.
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