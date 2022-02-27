"Будет больше болезненных санкций против России": Кулеба поговорил с лидерами G7

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"Украинцы, вы герои этого мира! Мы продолжим вам помогать" это слова одного из министров иностранных дел стран Семерки, и с этими словами согласились все министры - Германия, США, Канада, Франция, Великобритания, Италия, Япония", — написал Кулеба.

По словам министра, в течение часов будет более болезненных санкций против России, а также больше оружия для Украины и все больше изоляции Москвы.

"Ради помощи Украине в ряде стран принимаются решения, которые пять дней назад были невозможными, меняют собственные законы, чтобы ускорять принятие решений в интересах Украины, весь мир следит за нашей борьбой и болеет за нас", — добавил Кулеба.

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