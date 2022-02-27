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"Будет больше болезненных санкций против России": Кулеба поговорил с лидерами G7

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел онлайн-переговоры с лидерами стран "Большой семерки". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы МИД.

Детали

"Украинцы, вы герои этого мира! Мы продолжим вам помогать" это слова одного из министров иностранных дел стран Семерки, и с этими словами согласились все министры - Германия, США, Канада, Франция, Великобритания, Италия, Япония", — написал Кулеба.

По словам министра, в течение часов будет более болезненных санкций против России, а также больше оружия для Украины и все больше изоляции Москвы.

"Ради помощи Украине в ряде стран принимаются решения, которые пять дней назад были невозможными, меняют собственные законы, чтобы ускорять принятие решений в интересах Украины, весь мир следит за нашей борьбой и болеет за нас", — добавил Кулеба.

Напомним

В ответ на вторжение России в Украину США, Франция, Канада, Италия, Великобритания, комиссия ЕС и Германия 26 февраля вечером приняли решение ввести новые жесткие финансовые санкции.

Все российские банки, уже попавшие под санкции международного сообщества, отсоединят от системы международных платежных услуг SWIFT.

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