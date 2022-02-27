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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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"Буде більше болючих санкцій проти Росії": Кулеба поговорив з лідерами G7

"Буде більше болючих санкцій проти Росії": Кулеба поговорив з лідерами G7

Київ • УНН

 • 120942 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів онлайн-переговори з лідерами країн "Великої сімки". Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter очільника МЗС.

Деталі

"Українці, ви герої цього світу! Ми продовжимо вам допомагати" Це слова одного з міністрів закордонних справ країн Сімки, і з цими словами погодилися усі міністри - Німеччина, США, Канада, Франція, Велика Британія, Італія, Японія", — написав Кулеба.

За словами міністра, протягом годин буде більше болючих санкцій проти Росії, а також  більше зброї для України і дедалі більше ізоляції Москви.

"Заради допомоги Україні в низці країн ухвалюють рішення, які п’ять днів тому були неможливими, змінюють власні закони, щоб прискорювати ухвалення рішень в інтересах України, весь світ стежить за нашою боротьбою і вболіває за нас", — додав Кулеба.

Нагадаємо

У відповідь на вторгнення Росії в Україну США, Франція, Канада, Італія, Велика Британія, комісія ЄС і Німеччина 26 лютого ввечері ухвалили рішення ввести нові жорсткі фінансові санкції.

Усі російські банки, які вже потрапили під санкції міжнародного співтовариства, від'єднають від системи міжнародних платіжних послуг SWIFT.

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