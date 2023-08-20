Буданов встретился с послом Японии и обсудил "ситуацию в мире"

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"На встрече обсуждались вопросы по усилению украино-японского сотрудничества", — говорится в сообщении.

Детали

Также участники встречи обменялись мнениями о текущей ситуации в мире.

Напомним

Раньше начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов совершил во главе украинской делегации визит в Болгарию.

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