Буданов встретился с послом Японии и обсудил "ситуацию в мире"
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в субботу, 19 августа, встретились с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР, передает УНН.
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"На встрече обсуждались вопросы по усилению украино-японского сотрудничества", — говорится в сообщении.
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Также участники встречи обменялись мнениями о текущей ситуации в мире.
Напомним
Раньше начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов совершил во главе украинской делегации визит в Болгарию.
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