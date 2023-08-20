Буданов зустрівся з послом Японії та обговорив "ситуацію у світі"
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов та перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у суботу, 19 серпня, зустрілися з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Про це повідомили у пресслужбі ГУР, передає УНН.
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"На зустрічі обговорювалися питання щодо посилення україно-японського співробітництва", — мовиться у повідомленні.
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Також учасники зустрічі обмінялися думками щодо поточної ситуації у світі.
Нагадаємо
Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов здійснив на чолі української делегації візит до Болгарії.
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