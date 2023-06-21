Буданов принял участие в заседании межведомственной группы по расследованию военных преступлений России

Детали

Участники совещания обсудили ряд процедурных и практических шагов для эффективной работы ради привлечения террористической россии, в частности ее военно-политического руководства, к ответственности.

В контексте фиксации совершенных россией военных преступлений, преступления агрессивной войны и других грубых нарушений международного права участники отметили важность взаимодействия с разведывательными органами Украины.

Справочно

Штаб, созданный для взаимодействия правоохранительных и других государственных органов Украины, координирует Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.