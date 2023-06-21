Буданов принял участие в заседании межведомственной группы по расследованию военных преступлений России
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов принял участие в заседании Координационного штаба по вопросам расследования совершенных россией военных преступлений и ведения ею агрессивной войны против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.
Детали
Участники совещания обсудили ряд процедурных и практических шагов для эффективной работы ради привлечения террористической россии, в частности ее военно-политического руководства, к ответственности.
В контексте фиксации совершенных россией военных преступлений, преступления агрессивной войны и других грубых нарушений международного права участники отметили важность взаимодействия с разведывательными органами Украины.
Справочно
Штаб, созданный для взаимодействия правоохранительных и других государственных органов Украины, координирует Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.