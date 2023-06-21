Буданов взяв участь у засіданні міжвідомчої групи щодо розслідування воєнних злочинів росії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов взяв участь в засіданні Координаційного штабу з питань розслідування вчинених росією воєнних злочинів та ведення нею агресивної війни проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram ГУР МО України.
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Учасники наради обговорили низку процедурних та практичних кроків для ефективної роботи заради притягнення терористичної росії, зокрема її військово-політичного керівництва, до відповідальності.
У контексті фіксації вчинених росією воєнних злочинів, злочину агресивної війни та інших грубих порушень міжнародного права учасники наголосили на важливості взаємодії з розвідувальними органами України.
Довідково
Штаб, що створений для взаємодії правоохоронних та інших державних органів України, координує Генеральний прокурор України Андрій Костін.