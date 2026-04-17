Буданов пригласил активных граждан к сотрудничеству с ОП, в частности в вопросе борьбы с коррупцией
Киев • УНН
Руководитель Офиса президента назвал ручное управление причиной коррупции и пригласил активистов к сотрудничеству. Он подчеркнул важность единых правил.
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов на встрече "Операция "Евроинтеграция": реформы в сфере справедливости" заявил, что коррупция начинается там, где начинается ручное управление и призвал активных граждан к сотрудничеству с ОП, в том числе в вопросе борьбы с коррупцией. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
По моему мнению, ручное управление в системе власти – это "благодатная" почва для роста коррупции. Ведь там, где вместо "телефонного права" и ручного управления доминируют прозрачные, понятные и, главное, единые для всех правила – коррупции становится очень сложно выживать
Он выразил благодарность европейским друзьям, которые всегда поддерживали украинское государство на пути к интеграции с единой европейской семьей.
Украинцы не раз демонстрировали свое стремление воссоединиться с Европой, порой – ценой больших жертв. И сегодня мы защищаем свой цивилизационный выбор и всю Европу от российской орды в крупнейшей войне на континенте за последние 80 лет
Он пригласил всех активных граждан к сотрудничеству с Офисом президента, в том числе в вопросе борьбы с коррупцией.
Мы открыты к здоровым инициативам и конструктивным предложениям, ведь только в единстве сможем достичь результата
