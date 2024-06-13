Буданов: На Сумщине есть попытки россиян, вылазки ДРГ

В Сумской области идут попытки россиян в приграничье, есть вылазки их диверсионно-разведывательных групп, однако Украина уже приняла все необходимые меры. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает УНН.

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По его мнению, тяжелый период уже идет, однако «армагеддона никакого не будет», а Украина выстоит и победит.

Глава военной разведки отметил, что на Сумщине идут пограничные попытки россиян, в частности вылазки ДРГ.

«Но, слава богу, все необходимые меры уже приняты, и такого масштаба, как произошло (на Харьковщине - ред.), уже нет», - подытожил он.

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