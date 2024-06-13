Буданов: На Сумщині є спроби росіян, вилазки ДРГ
Київ • УНН
У Сумській області спостерігаються спроби перетину кордону росіянами та рейди їхніх диверсійно-розвідувальних груп, але Україна вживає всіх необхідних заходів для протидії їм.
У Сумській області йдуть спроби росіян у прикордонні, є вилазки їхніх диверсійно-розвідувальних груп, проте Україна вже вжила всіх необхідних заходів. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону, передає УНН.
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На його думку, важкий період вже йде, проте "армагедону жодного не буде", а Україна вистоїть і переможе.
Очільник воєнної розвідки зазначив, що на Сумщині йдуть прикордонні спроби росіян, зокрема вилазки ДРГ.
"Але, слава богу, всі необхідні заходи вже вжиті, і такого масштабу, як відбулося (на Харківщині – ред.), вже немає", – підсумував він.
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