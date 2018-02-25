Любой диалог с КНДР должен завершиться денуклеаризацией Корейского полуострова - Белый Дом

“США, Республика Корея и международное сообщество согласились с тем, что денуклеаризация Корейского полуострова должна быть результатом любого диалога с Северной Кореей, — отметила она. — Кампания по оказанию максимального давления на КНДР должна продолжаться до тех пор, пока Северная Корея не откажется от ядерного оружия”.

“Администрация президента Дональда Трампа благосклонна достижению полной и безвозвратной денуклеаризации Корейского полуострова, — добавила пресс-секретарь Белого дома. — Как говорил президент Трамп, перед Северной Кореей откроется яркий путь, если она выберет денуклеаризацию”.

“Мы посмотрим, действительно ли послание, которое поступило сегодня от Пхеньяна о том, что они хотят провести переговоры, является первым шагом на пути к денуклеаризации, — подчеркнула Сандерс. — Между тем США и весь остальной мир должны и дальше ясно давать понять Северной Корее, что разработка ядерной и ракетной программ — это тупиковый путь”.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты применят “крупнейший в истории” пакет санкций против Северной Кореи, чтобы усилить давление на страну-Затвирника за её ядерные и ракетные программы.