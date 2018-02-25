Будь-який діалог з КНДР повинен завершитися денуклеаризацією Корейського півострова - Білий Дім
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Денуклеаризація Корейського півострова повинна стати результатом будь-якого діалогу з КНДР, наголосила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс у своїй заяві. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.
“США, Республіка Корея і міжнародне співтовариство погодилися з тим, що денуклеаризація Корейського півострова має бути результатом будь-якого діалогу з Північною Кореєю, — зазначила вона. — Кампанія по наданню максимального тиску на КНДР повинна тривати до тих пір, поки Північна Корея не відмовиться від ядерної зброї”.
“Адміністрація президента Дональда Трампа прихильна досягненню повної і безповоротної денуклеаризації Корейського півострова, — додала прес-секретар Білого дому. — Як говорив президент Трамп, перед Північною Кореєю відкриється яскравий шлях, якщо вона вибере денуклеаризацію”.
“Ми подивимося, чи дійсно послання, яке надійшло сьогодні від Пхеньяна про те, що вони бажають провести переговори, є першим кроком на шляху до денуклеаризації, — підкреслила Сандерс. — Тим часом США і весь інший світ повинні і далі ясно давати зрозуміти Північній Кореї, що розробка ядерної та ракетної програм — це тупиковий шлях”.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати застосують “найбільший в історії” пакет санкцій проти Північної Кореї, щоб посилити тиск на країну-затвірника через її ядерні і ракетні програми.