Любое применение химического оружия полностью изменит характер конфликта россии с Украиной - Столтенберг

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"Любое применение химического оружия полностью изменит характер конфликта. И это будет вопиющим нарушением международного права с далеко идущими последствиями. Я думаю, что это самый важный сигнал: о том, что любое применение химического оружия абсолютно неприемлемо и будет иметь далеко идущие последствия", - заявил Генсек.

Ранее

Как писал УНН, лидеры стран Альянса 24 марта должны согласовать передачу Украине дополнительной помощи, в частности оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.