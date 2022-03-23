Любое применение химического оружия полностью изменит характер конфликта россии с Украиной - Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Любое применение химического оружия полностью изменит характер конфликта и будет иметь далеко идущие последствия. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в контексте российского вторжения в Украину, передает корреспондент УНН.
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"Любое применение химического оружия полностью изменит характер конфликта. И это будет вопиющим нарушением международного права с далеко идущими последствиями. Я думаю, что это самый важный сигнал: о том, что любое применение химического оружия абсолютно неприемлемо и будет иметь далеко идущие последствия", - заявил Генсек.
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Как писал УНН, лидеры стран Альянса 24 марта должны согласовать передачу Украине дополнительной помощи, в частности оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.