Будь-яке застосування хімічної зброї повністю змінить характер конфлікту росії з Україною - Столтенберг
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Будь-яке застосування хімічної зброї повністю змінить характер конфлікту і матиме далекосяжні наслідки. Про це заявив на сьогоднішньому брифінгу Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у контексті російського вторгнення в Україну, передає кореспондент УНН.
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"Будь-яке застосування хімічної зброї повністю змінить характер конфлікту. І це буде кричущим порушенням міжнародного права з далекосяжними наслідками. Я думаю, що це найважливіший сигнал: про те, що будь-яке застосування хімічної зброї абсолютно неприйнятне і матиме далекосяжні наслідки", - заявив Генсек.
Раніше
Як писав УНН, лідери країн Альянсу 24 березня мають узгодити передачу Україні додаткової допомоги, зокрема обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.