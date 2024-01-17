БТРы, разведывательные дроны и не только: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

В ростовской области рф горит полиэфирный завод: огнем охвачены сотни квадратных метров, есть пострадавшие

Завод по производству полиэфирного волокна в шахтах, ростовская область, россия, горит, охватив сотни квадратных метров. Известно о двух пострадавших. Перед пожаром был слышен взрыв, хотя губернатор региона отрицает, что это был удар с беспилотника.