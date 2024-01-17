БТРы, разведывательные дроны и не только: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Киев • УНН
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий 8 бронетранспортеров, беспилотники и грузовики, говорится в официальном заявлении правительства.
Германия объявила о передаче Украине новой партии военной помощи, в частности 8 бронетранспортеров, грузовиков и разведывательных дронов. Об этом свидетельствует перечень опубликованный на официальном правительственном сайте Германии, передает УНН.
Детали
Согласно обновлению списка, в новый пакет военной помощи вошли:
- боеприпасы для танков LEOPARD 1;
- 8 бронетранспортеров (марка не указывается);
- материалы для разминирования;
- 25 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;
- 50 терминалов связи SatCom;
- 5 автомобилей для пограничной службы;
- 500 светодиодных ламп;
- 1 840 боевых шлемов;
- 16 грузовиков Zetros;
- несколько единиц автотранспорта;
Дополнение
Канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом объявил о выделении Украине более семи миллиардов евро военной помощи в 2024 году.
БТРы, разведывательные дроны и не только: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий 8 бронетранспортеров, беспилотники и грузовики, говорится в официальном заявлении правительства.
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