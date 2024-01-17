БТРи, розвідувальні дрони і не тільки: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
Київ • УНН
Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає 8 бронетранспортерів, безпілотники та вантажівки, йдеться в офіційній заяві уряду.
Німеччина оголосила про передачу Україні нової партії військової допомоги, зокрема 8 бронетранспортерів, вантажівок та розвідувальних дронів. Про це йдеться свідчить перелік опублікований на офіційному урядовому сайті Німеччини, передає УНН.
Деталі
Згідно з оновленням списку, до нового пакета військової допомоги увійшли:
- боєприпаси для танків LEOPARD 1;
- 8 бронетранспортерів (марка не зазначається);
- матеріали для розмінування;
- 25 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
- 50 терміналів зв’язку SatCom;
- 5 автомобілів для прикордонної служби;
- 500 світлодіодних ламп;
- 1 840 бойових шоломів;
- 16 вантажівок Zetros;
- кілька одиниць автотранспорту;
Доповнення
Канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом оголосив про виділення Україні понад семи мільярдів євро військової допомоги у 2024 році.