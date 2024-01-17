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БТРи, розвідувальні дрони і не тільки: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

БТРи, розвідувальні дрони і не тільки: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 22031 перегляди

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає 8 бронетранспортерів, безпілотники та вантажівки, йдеться в офіційній заяві уряду.

Німеччина оголосила про передачу Україні нової партії військової допомоги, зокрема 8 бронетранспортерів, вантажівок та розвідувальних дронів. Про це йдеться свідчить  перелік опублікований на офіційному урядовому сайті Німеччини, передає УНН.  

Деталі

Згідно з оновленням списку, до нового пакета військової допомоги увійшли: 

  • боєприпаси для танків LEOPARD 1;
  • 8 бронетранспортерів (марка не зазначається);
  • матеріали для розмінування;
  • 25 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
  • 50 терміналів зв’язку SatCom;
  • 5 автомобілів для прикордонної служби;
  • 500 світлодіодних ламп;
  • 1 840 бойових шоломів;
  • 16 вантажівок Zetros;
  • кілька одиниць автотранспорту;

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом оголосив про виділення Україні понад семи мільярдів євро військової допомоги у 2024 році. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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