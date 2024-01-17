БТРи, розвідувальні дрони і не тільки: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина оголосила про передачу Україні нової партії військової допомоги, зокрема 8 бронетранспортерів, вантажівок та розвідувальних дронів. Про це йдеться свідчить перелік опублікований на офіційному урядовому сайті Німеччини, передає УНН.

Деталі

Згідно з оновленням списку, до нового пакета військової допомоги увійшли:

боєприпаси для танків LEOPARD 1;

8 бронетранспортерів (марка не зазначається);



матеріали для розмінування;



25 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;



50 терміналів зв’язку SatCom;



5 автомобілів для прикордонної служби;



500 світлодіодних ламп;



1 840 бойових шоломів;



16 вантажівок Zetros;



кілька одиниць автотранспорту;



Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом оголосив про виділення Україні понад семи мільярдів євро військової допомоги у 2024 році.