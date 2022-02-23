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Брутальная эстетика 90-х: фильм “Носорог” Сенцова, как отпечаток истории

Брутальная эстетика 90-х: фильм “Носорог” Сенцова, как отпечаток истории

Киев • УНН

 • 587990 просмотра

В кинопрокат вышел фильм Олега Сенцова "Носорог", погружающий зрителя в мрачные и брутальные 90-е. УНН побывал на кинопоказе в киевском кинотеатре “Синема Сити” и пообщался с режиссером.

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Над проектом Олег Сенцов начал работать в далеком 2012 году. Однако судьба сложилась иначе: фильм стал победителем питчинга Госкино, но помешал съемкам арест Олега. После возвращения из плена в 2019 году Сенцов вернулся к реализации проекта. К фильму присоединились продюсеры из Германии и Польши, права на ленту приобрела стриминговая платформа Netflix. В сентябре 2021 года состоялась мировая премьера картины на Венецианском кинофестивале. На Батумском и Стокгольмском кинофестивалях исполнителя главной роли Сергея Филимонова признали лучшим актером. В Стокгольме “Носорог” получил награду как лучший художественный фильм. Но стоит ли криминальная драма Сенцова такого внимания?

Узнавали на специальном показе в “Синима Сити”, где также пообщался с создателем фильма — Олегом Сенцовым.

Сюжет фильма

“Носорог” переносит нас в бурные 90-ые. На фоне слома эпох мы видим взросление главного героя и его путь от деревенского мальчика до бандита. Несмотря на любящую мать жизнь главного героя уже с детства выглядит не радужной: отец находится за решеткой, а вернувшись, приносит с собой насилие; старший брат погибает, а сверстники ведут себя жестоко.

Главный герой делает простой и очевидный выбор, и далее большую часть времени фильм описывает путь "превращения" человека в зверя. Здесь все: разборки, рэкет, пытки и убийства. Непоправимая трагедия, что происходит в жизни Носорога, вынуждает его к раскаянию.

Эстетика 90-х

Лента буквально погружает в атмосферу того времени: это не просто зарисовка на тему, а буквально отпечаток тогдашних реалий. Жутко правдивый. Порой до такой степени, что хочется вдохнуть воздух 21 века чтобы забыть об увиденном/пережитом на экране.

Творцы фильма воссоздали 90-е в малейших деталях: от картонок на базарах до малинового пиджака, от советской мебели до музыки тех времен, от Алана Чумака до лиц людей, которые практически потеряли надежду на лучшее. Полон фильм и бандитскими реалиями: прессинг, пытки, алкоголь, вседозволенность и девушки в сауне. Но лента отличается от подобных отсутствием романтизации такой жизни. Реки крови, нецензурная брань, излишество, разврат — все это вызывает скорее отвращение.

Сам Сенцов уверяет, что и планировал продемонстрировать все максимально реалистично, откровенно и жестко. Но несмотря на это при просмотре фильма возникают аналогии с ”Бригадой“ и фильмами Алексея Балабанова (”Брат“, ”Жмурки"). Но сам Олег Сенцов считает, что аналогии проводить неуместно.

“Это авторское кино — от начала до конца моя идея. И всегда в авторском кино ты показываешь себя, то что у тебя внутри. Если ты ничего не имеешь, то начинаешь брать штампы. Штампы Балабанова, Тарантино, еще кого-то и этим прикрываться, ведь тебе нечего показать. И лучшим комплиментом для этого фильма было то, что этот фильм не похож на фильмы русские, зарубежные. Это тоже криминальная драма, но она стоит отдельно”, — сказал режесер УНН.

В основе сценария к “Носорога” много реальных событий. Сенцов сам не был причастен к криминальному миру того времени, но, по его словам, знаком с теми кто был. И в фильме использованы реальные события, происходившие с реальными людьми, в частности, речь здесь идет и о сценах жестоких пыток.

Актеры, аудио, визуал и глубина

Отдельного внимания заслуживает аудиоряд фильма: он не просто дополняет картинку, а раскрывает ее. Здесь и “Дым сигарет с ментолом”, и “Мой номер 245”, и “А теперь все иначе” Аква Виты, ТНМК, Юрко Юрченко... И Олег Скрипка на свадьбе Носорога.

Но если со звуком все на “отлично”, то вот визуальные эффекты удались не настолько. Начало фильма, снятое одним кадром, несколько затянут, а от съемок с руки, которые должны добавлять эффекта присутствия и погружения, порой голова идет кругом.

Отдельного внимания заслуживает исполнитель главной роли, непрофессиональный актер, активист Сергей Филимонов. Он действительно фактурный — ему действительно можно дать прозвище “Носорог”. В большинстве сцен Филимонов выглядит довольно органично, однако, недостаток актерского мастерства даетс о себе знать и как следствие, драматические сцены выглядят искусственными, эмоции натужными.

Сам фильм действительно натуралистично изображает 90-е и бандитизм. Однако вызывает некоторое недоумение форма подачи — якобы исповедь главного героя, который нашел в себе силы заглянуть в свою душу и увидеть там пустоту. Выглядит, как-то наивно... Как и последние действия героя...

По признанию Сенцова ему жанр криминальной драмы не по душе и, скорее всего, “Носорог” первый и последний его фильм в этом жанре. Но не снять его режиссер не мог — тему криминальных 90-х должен поднимать тот, кто может это показать максимально честно. И несмотря на недостатки фильма, можно утверждать, что ему удалось.

22 февраля в Виннице Олег Сенцова встречали на красной дорожке в кинотеатре “Синема Сити”, где он пообщался с винницкими зрителями, гостями и журналистами.

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