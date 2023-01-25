БРСМ-Нафта бесплатно передала армии и критическим службам топлива на 28 млн грн

Компания помогает армии с первых дней войны. Когда многие АЗК закрывались, БРСМ продолжала работать, чтобы все, кто эвакуировал семьи, могли заправить машины. Параллельно наладили коммуникацию с воинскими частями — по согласованию с военными администрациями стали помогать бесплатным топливом по всей Украине.

«На этих людях держится вся страна, поэтому мы задались целью быть опорой для них. Приблизить победу – основная задача сейчас, поэтому вкладываем в это все усилия», — сказал Александр Мельничук.

Помимо бесплатного бензина и дизеля БРСМ передала ЗСУ три тягача DAF и три автоцистерны. Один такой же тягач и цистерну отправили подразделению ВМСУ.

В октябре 2022 года по инициативе владельца торговой марки «БРСМ-Нафта» Андрея Бибы компания запустила благотворительный фонд «Благо БРСМ». Его специализация — зимняя форма для защитников.

«Многие военные стали обращаться к нам, просили обеспечить их качественным зимним снаряжением — формой, прежде всего. Учитывая количество комплектов и стоимость, сумма велика. Поэтому решили привлечь армию наших клиентов, а это более 1,5 млн человек по всей Украине», — сообщил топ-менеджер компании.

Фонд не собирает донаты, а предлагает клиентам АЗК БРСМ пожертвовать часть своей скидки. Все у кого есть карта лояльности БРСМ или мобильное приложение BRSM PLUS могут самостоятельно определить процент скидки, который будет перечисляться в фонд. Добавлять собственные деньги при этом не нужно.

Общими усилиями закупили уже 252 комплекта на сумму 900 тыс. грн. В настоящее время сбор продолжается: из необходимых 4,5 млн грн собрано почти 3 млн грн. Когда бюджет фонда составил 1,5 млн грн, Андрей Биба удвоил сумму.

Отслеживать прогресс сбора в режиме онлайн, а также ознакомиться с отчетностью можно на сайте фонда.

Совокупные потери БРСМ вследствие войны составили около 27,5 млн грн. Шесть АЗК были полностью разрушены, еще пять находятся во временно оккупированных Мелитополе, Бердянске, Васильевке. Шестеро сотрудников погибли, защищая Украину. На сегодняшний день из 5154 штатных работников — 289 воюют в рядах ЗСУ, теробороны и других подразделений.