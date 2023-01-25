БРСМ-Нафта безкоштовно передала армії та критичним службам палива на 28 млн грн

КИЇВ. 25 січня. УНН. Від початку повномасштабної війни БРСМ-Нафта безоплатно заправила машини ЗСУ, тероборони та критичних служб на понад 28 000 000 грн. Зараз однойменний благодійний фонд збирає гроші на зимову форму для захисників — взяти участь можуть усі клієнти мережі. Про це в інтерв'ю delo.ua розповів Олександр Мельничук, топ-менеджер БРСМ.