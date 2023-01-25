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БМ-27 «Ураган»

БРСМ-Нафта безкоштовно передала армії та критичним службам палива на 28 млн грн

Київ • УНН

 • 1012482 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Від початку повномасштабної війни БРСМ-Нафта безоплатно заправила машини ЗСУ, тероборони та критичних служб на понад 28 000 000 грн. Зараз однойменний благодійний фонд збирає гроші на зимову форму для захисників — взяти участь можуть усі клієнти мережі. Про це в інтерв'ю delo.ua розповів Олександр Мельничук, топ-менеджер БРСМ.

БРСМ-Нафта безкоштовно передала армії та критичним службам палива на 28 млн грн

Компанія допомагає армії з перших днів війни. Коли багато АЗК закривалися, БРСМ продовжувала працювати, щоб усі, хто евакуював сім’ї, могли заправити машини. Паралельно налагодили комунікацію з військовими частинами — за узгодженням з військовими адміністраціями стали допомагати безкоштовним паливом по всій Україні.

“На цих людях тримається вся країна, тому ми поставили собі за мету бути опорою для них. Наблизити перемогу — основне завдання зараз, тому вкладаємо в це всі зусилля”, — сказав Олександр Мельничук.

Крім безкоштовного бензину і дизеля БРСМ передала ЗСУ три тягачі DAF і три автоцистерни. Один такий самий тягач і цистерну відправили підрозділу ВМСУ.

У жовтні 2022 року з ініціативи власника торгової марки “БРСМ-Нафта” Андрія Біби компанія запустила благодійний фонд “Благо БРСМ”. Його спеціалізація — зимова форма для захисників.

“Багато військових стали звертатися до нас, просили забезпечити їх якісним зимовим спорядженням — формою, насамперед. Враховуючи кількість комплектів і вартість, сума велика. Тому вирішили залучити армію наших клієнтів, а це понад 1,5 млн осіб по всій Україні”, — повідомив топ-менеджер компанії.

Фонд не збирає донати, а пропонує клієнтам АЗК БРСМ пожертвувати частину своєї знижки. Усі, хто має картку лояльності БРСМ або мобільний застосунок BRSM PLUS, можуть самостійно визначити відсоток знижки, що перераховуватиметься до фонду. Додавати власні гроші при цьому не потрібно.

Спільними зусиллями закупили вже 252 комплекти на суму 900 тис. грн. Наразі збір триває: з необхідних 4,5 млн грн зібрано майже 3 млн грн. Коли бюджет фонду становив 1,5 млн грн, Андрій Біба подвоїв суму.

Відстежувати прогрес збору в режимі онлайн, а також ознайомитися зі звітністю можна на сайті фонду.

Сукупні втрати БРСМ внаслідок війни склали близько 27,5 млн грн. Шість АЗК були повністю зруйновані, ще п’ять знаходяться в тимчасово окупованих Мелітополі, Бердянську, Василівці. Шестеро співробітників загинули, захищаючи Україну. На сьогоднішній день з 5154 штатних працівників — 289 воюють у лавах ЗСУ, тероборони та інших підрозділів.

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