Бронетранспортер въехал в толпу протестующих в Венесуэле

Инцидент произошел во время столкновений между протестующими и полицией. После того как протестующие попали в автомобиль "коктейлями Молотова", тот загорелся.

Представитель местных властей уточнил, что несмотря на серьезные ранения опасности для жизни пострадавшего нет.

Напомним, новые протесты со столкновениями между демонстрантами и силами безопасности произошли в Венесуэле в среду 4 мая, во время которых погиб еще один человек. Таким образом количество погибших за месяц беспорядков возросло до 34 человек.