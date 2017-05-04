Бронетранспортер въехал в толпу протестующих в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По меньшей мере один молодой человек получил серьезные повреждения, после того как в толпу демонстрантов в столице Венесуэлы Каракасе вечером в среду въехал бронетранспортер, передает УНН со ссылкой на DW.
Инцидент произошел во время столкновений между протестующими и полицией. После того как протестующие попали в автомобиль "коктейлями Молотова", тот загорелся.
Представитель местных властей уточнил, что несмотря на серьезные ранения опасности для жизни пострадавшего нет.
Напомним, новые протесты со столкновениями между демонстрантами и силами безопасности произошли в Венесуэле в среду 4 мая, во время которых погиб еще один человек. Таким образом количество погибших за месяц беспорядков возросло до 34 человек.