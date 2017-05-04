Бронетранспортер в'їхав у натовп протестувальників у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Щонайменше один молодий чоловік отримав серйозні ушкодження, після того як в натовп демонстрантів у столиці Венесуели Каракасі ввечері в середу в'їхав бронетранспортер, передає УНН з посиланням на DW.
Інцидент стався під час сутичок між протестувальниками й поліцією. Після того як протестувальники влучили в автомобіль "коктейлями Молотова", той спалахнув.
Представник місцевої влади уточнив, що попри серйозні поранення небезпеки для життя постраждалого немає.
Нагадаємо, нові протести з сутичками між демонстрантами і силами безпеки сталися у Венесуелі у середу 4 травня, під час яких загинула ще одна людина. Таким чином кількість загиблих за місяць заворушень зросла до 34 осіб.