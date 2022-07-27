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Британский ученый Джеймс Лавлок, пророк климатической гибели Земли, скончался в возрасте 103 лет

Киев • УНН

 • 211079 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Влиятельный британский ученый Джеймс Лавлок, прославившийся своей гипотезой Гайи и новаторской работой в области изменения климата, умер в возрасте 103 лет, сообщила в среду его семья, передает AFP, пишет УНН.

Детали

В заявлении семьи легендарного ученого говорится, что Лавлок умер во вторник, в свой 103-й день рождения, вследствие осложнений при падении.

Лавлок родился в 1919 году и вырос на юге Лондона между двумя мировыми войнами и изучал химию, медицину и биофизику в Великобритании и США. Когда обнаружились его способности, его быстро призвали в Британский национальный институт медицинских исследований, где он проработал 20 лет.

В 1970-х годах Лавлок выдвинул гипотезу Гайи о том, что Земля — это единственный саморегулирующийся сверхорганизм, состоящий из всех форм жизни, которые люди уничтожают.

Сначала его коллеги высмеивали эту идею, но она помогла пересмотреть то, как наука воспринимает отношения между неживой планетой и жизнью, которая на ней живет.

Лавлок стал известен как пророк климатической гибели.

В своей книге 2006 года «Месть Гайи» он выступил с ужасающим предупреждением: если человечеству не удастся радикально сократить выбросы парниковых газов, буквально придется заплатить адом.

Идеи Лавлока часто расходились с общепринятыми представлениями, опережали свое время.

В 1950-х годах он изобрел машину для обнаружения дыр в озоновом слое.

В начале 1960-х годов NASA пригласило его в Калифорнию для изучения возможной жизни на Марсе. Вместе с другим ученым NASA он проанализировал атмосферу планеты в поисках химического дисбаланса и реагирующих друг с другом газов, что намекало бы на жизнь.

Команда ученых ничего не нашли, что подорвало надежды обрести жизнь на Марсе.

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