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Британський вчений Джеймс Лавлок, пророк кліматичної загибелі Землі, помер у віці 103 років

Британський вчений Джеймс Лавлок, пророк кліматичної загибелі Землі, помер у віці 103 років

Київ • УНН

 • 211083 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Впливовий британський вчений Джеймс Лавлок, який прославився своєю гіпотезою Гайї та новаторською роботою в галузі зміни клімату, помер у віці 103 років, повідомила у середу його родина, передає AFP, пише УНН.

Деталі

У заяві сім'ї легендарного вченого йдеться, що Лавлок помер у вівторок, у свій 103 день народження, внаслідок ускладнень при падінні.

Лавлок народився в 1919 році і виріс на півдні Лондона між двома світовими війнами і вивчав хімію, медицину та біофізику у Великій Британії та США. Коли виявилися його здібності, його швидко призвали до Британського національного інституту медичних досліджень, де він пропрацював 20 років.

У 1970-х роках Лавлок висунув гіпотезу Гайї про те, що Земля — це єдиний надорганізм, що саморегулюється, що складається з усіх форм життя, які люди знищують.

Спочатку його колеги висміювали цю ідею, але вона допомогла переглянути те, як наука сприймає відносини між неживою планетою та життям, яке на ній живе.

Лавлок став відомим як пророк кліматичної загибелі.

У своїй книзі 2006 року «Помста Гайї» він виступив із жахливим попередженням: якщо людству не вдасться радикально скоротити викиди парникових газів, буквально доведеться заплатити пеклом.

Ідеї ​​Лавлока часто розходилися із загальноприйнятими уявленнями, випереджали свій час.

У 1950-х роках він винайшов машину для виявлення дірок в озоновому шарі.

На початку 1960-х років NASA запросило його до Каліфорнії для вивчення можливого життя на Марсі. Разом з іншим вченим NASA він проаналізував атмосферу планети у пошуках хімічного дисбалансу та газів, що реагують один з одним, що натякало б на життя.

Команда вчених нічого не знайшли, що підірвало надії знайти життя на Марсі.

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