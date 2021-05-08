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Британский стартап выпустил программу, позволяющую менять мимику актеров в кино

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Британская компания Flawless выпустила программу TrueSync, которая с помощью машинного обучения синхронизирует дубляж с мимикой актеров. Это означает, что движения губ и лицевых мышц людей на экране будут совпадать с тем, что говорят актеры озвучивания. Об этом говорится на сайте стартапа, передает УНН.

Цитата

"TrueSync - это первая в мире система, которая использует искусственный интеллект для создания идеально синхронизированных визуализаций на разных языках. В основе системы лежит механизм сохранения производительности, учитывающий все нюансы и эмоции оригинального материала", - говорится в сообщении.

Детали

Представители компании отмечают, что этот программный пакет сохраняет все эмоции как в оригинале. Система замещает актера дипфейком, учитывая его оригинальную мимику, чтобы не потерять актерскую игру.

Дополнение

Deepfake, конкатенация слов "глубинное обучения" (англ. Deep learning) и "подделка" (англ. Fake), методика синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте. Она используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики.

Deepfake могут быть использованы для создания поддельных новостей и вредоносных обманов.

Deepfake-ролики можно легко найти на популярных сайтах потокового видео, таких как YouTube или Vimeo. Популярной программой является FakeApp, которая использует TensorFlow.

Методы выявления жестов и преобразования исходного видео на видео с лицом, похожим на целевое лицо, были представлены в 2016 году и позволяют вычисления в режиме реального времени поддельных мимических выражений в существующем 2D-видео.

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