Британський стартап випустив програму, що дозволяє змінювати міміку акторів в кіно

Цитата

"TrueSync - це перша у світі система, яка використовує штучний інтелект для створення ідеально синхронізованих візуалізацій на різних мовах. В основі системи лежить механізм збереження продуктивності, який враховує всі нюанси та емоції оригінального матеріалу", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Представники компанії зазначають, що цей програмний пакет зберігає всі емоції як в оригіналі. Система заміщає актора діпфейком, враховуючи його оригінальну міміку, щоб не втратити акторську гру.

Доповнення

Deepfake, конкатенація слів "глибинне навчання" (англ. deep learning) та "підробка" (англ. fake), методика синтезу зображення людини, яка базується на штучному інтелекті. Вона використовується для поєднання і накладення існуючих зображень та відео на початкові зображення або відеоролики.

Deepfake можуть бути використані для створення підроблених новин і зловмисних обманів.

Deepfake-ролики можна легко знайти на популярних веб-сайтах потокового відео, таких як YouTube або Vimeo. Популярною програмою є FakeApp, яка використовує TensorFlow.

Методи виявлення жестів та перетворення початкового відео на відео з особою, схожою на цільову особу, були представлені в 2016 році і дозволяють обчислення в режимі реального часу підробних мімічних виразів в існуючому 2D-відео.

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