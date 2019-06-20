Великобританская группа снял клип в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Великобританская группа Editors снял клип на песню Frankenstein в Киеве, передает УНН.
Editors - Великобританская рок-группа, созданная в 2002 году в Бирмингеме. Дискография группы насчитывает 6 студийных пластинок, две из которых стали платиновыми, с общим тиражом в несколько миллионов копий.
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Молодой полицейский пытается вернуть к жизни свою умершую возлюбленную, которую изображает Бейонсе. Он идет на кладбище и выкапывает похожую на нее девушку, ну а дальше надо смотреть.
Как сообщал УНН, клип южнокорейской группы BTS побил рекорд на YouTube.
Кроме того, французская певица Ванесса Паради сняла клип с одноименным названием о Киеве.