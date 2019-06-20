Британський гурт зняв кліп у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Британський гурт Editors зняв кліп на пісню Frankenstein у Києві, передає УНН.
Editors — британський рок-гурт, створений у 2002 році у Бірмінгемі. Дискографія гурту налічує 6 студійних платівок, дві із яких стали платиновими, із загальним тиражем у декілька мільйонів копій.
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Молодий поліцейський намагається повернути до життя свою померлу кохану, яку зображає Бейонсе. Він йде на кладовище та викопує схожу на неї дівчину, ну а далі треба дивитись.
Як повідомляв УНН, кліп південнокорейської групи BTS побив рекорд на YouTube.
Крім того, французька співачка Ванесса Параді зняла кліп з однойменною назвою про Київ.