Британский министр подал в отставку из-за несогласия с положениями соглашения по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Британский государственный министр Сэм Джима, который курирует в правительстве Соединенного Королевства вопрос высшего образования и науки, подал в отставку в связи с несогласием с положениями достигнутого с Евросоюзом соглашения по условиям Brexit. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщение члена британского правительства, в котором он объяснил причины ухода с должности.
Джима стал седьмым членом британского кабмина после того, как премьер-Министерка Тереза Мэй представила проект соглашения по Brexit. В частности, он недоволен провалом переговоров относительного участия Великобритании после выхода из ЕС в общеевропейском проекте спутниковой навигации Galileo.
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Политик считает, что с таким соглашением по Brexit Соединенному Королевству остается только надеяться "на добрую волю Евросоюза", чтобы впоследствии заключить двусторонний договор о сотрудничестве, на который рассчитывает Лондон. Джима, ранее проголосовал за сохранение Великобритании в составе ЕС, также заявил, что в парламенте проголосует против достигнутого соглашения по Brexit, которая, по его словам, не соответствует британским национальным интересам.
Как ранее информировал УНН, лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией по Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Последние должны рассмотреть ее 11 декабря. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
Банк Англии в своем 87-страничные доклада, в котором анализируются четыре возможных варианта влияния Brexit на экономику Соединенного Королевства, выступил с предупреждением о том, что, по его прогнозам, курс британского фунта стерлингов может упасть на 25% в случае, если процесс выхода Великой Британии из Евросоюза пойдет по наихудшему сценарию