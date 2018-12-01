Британський міністр подав у відставку через незгоду з положеннями угоди щодо Brexit

Джима став сьомим членом британського кабміну після того, як прем'єр-міністерка Тереза ​​Мей представила проект угоди щодо Brexit. Зокрема, він незадоволений провалом переговорів відносного участі Великої Британії після виходу з ЄС у загальноєвропейському проекті супутникової навігації Galileo.

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Політик вважає, що з такою угодою щодо Brexit Сполученому Королівству залишається лише сподіватися "на добру волю Євросоюзу", щоб згодом укласти двосторонній договір про співпрацю, на який розраховує Лондон. Джима, який раніше проголосував за збереження Великої Британії у складі ЄС, також заявив, що в парламенті проголосує проти досягнутої угоди щодо Brexit, яка, за його словами, не відповідає британським національним інтересам.

Як раніше інформував УНН, лідери країн ЄС затвердили 25 листопада угоду з Великою Британією щодо Brexit і політичну декларацію про майбутні відносини із Лондоном. Для того щоб вступити у силу, ця угода повинна дістати схвалення Європарламенту і британських законодавців. Останні повинні розглянути її 11 грудня. Сам Brexit запланований на 29 березня 2019 року, потім, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року.

Банк Англії у своїй 87-сторінкові доповіді, в якій аналізуються чотири можливих варіанти впливу Brexit на економіку Сполученого Королівства, виступив із попередженням про те, що, за його прогнозами, курс британського фунта стерлінгів може впасти на 25% у разі, якщо процес виходу Великої Британії з Євросоюзу піде за найгіршим сценарієм