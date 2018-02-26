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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59839 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72160 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75037 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106267 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100074 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104366 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111366 просмотра

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Британский астронавт заявил, что люди могут высадиться на Марсе уже через 20 лет

Британский астронавт заявил, что люди могут высадиться на Марсе уже через 20 лет

Киев  •  УНН

 • 9402 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Первый человек может высадиться на Марсе уже через 20 лет благодаря открытию новой эры в области космических исследований. Такой прогноз представил британский астронавт Тим Пик, сообщает УНН со ссылкой на газету The Independent.

По его словам, осуществленный ранее в феврале успешного запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компанией SpaceX Илона Маска открыло новую страницу в истории покорения человеком космоса. “Мы вступаем в новую эру космических исследований, которая очень и очень интересная, — сказал он. — Я думаю, что люди будут на Марсе в конце 2030-х годов. Именно над этим работают государственные космические агентства и Международная координационная группа по исследованию космоса”.

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Британский астронавт уверен, что проект международной окололунной станции (программа Deep Space Gateway, DSG) в будущем будет играть ключевую роль в освоении человеком космического пространства. “Строительство DSG, вероятно, начнется в 2022 году. Это то, чего я действительно жду с нетерпением, поскольку это проложит путь как для осуществления полетов для посадки на поверхность Луны, так и для создания транспортной системы для полетов на Марс”, - сказал Пик.

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“Мы видим замыслы людей, как Маск. Есть еще ряд других компаний, которые также хотят отправить людей на Марс. Я думаю, что в итоге мы будем очень тесно сотрудничать с этими компаниями в рамках государственно-частного партнерства, и тогда в конце концов отправимся на Марс”, - добавил он.

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