Британський астронавт заявив, що люди можуть висадитися на Марсі вже через 20 років

За його словами, здійснений раніше в лютому успішний запуск надважкої ракети-носія Falcon Heavy компанією SpaceX Ілона Маска відкрив нову сторінку в історії підкорення людиною космосу. “Ми вступаємо в нову еру космічних досліджень, яка дуже і дуже цікава, — сказав він. — Я думаю, що люди будуть на Марсі в кінці 2030-х років. Саме над цим працюють державні космічні агентства і Міжнародна координаційна група з дослідження космосу”.

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Британський астронавт впевнений, що проект міжнародної навколомісячної станції (програма Deep Space Gateway, DSG) у майбутньому буде відігравати ключову роль в освоєнні людиною космічного простору. “Будівництво DSG, ймовірно, почнеться в 2022 році. Це те, чого я дійсно чекаю з нетерпінням, оскільки це прокладе шлях як для здійснення польотів для посадки на поверхню Місяця, так і для створення транспортної системи для польотів на Марс”, — сказав Пік.

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“Ми бачимо задуми таких людей, як Ілон Маск. Є ще ряд інших компаній, які також хочуть відправити людей на Марс. Я думаю, що в результаті ми будемо дуже тісно співпрацювати з цими компаніями в рамках державно-приватного партнерства, і тоді ми в зрештою вирушимо на Марс”, - додав він.