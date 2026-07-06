Британские F-35 перехватили российский самолет у авианосца во время миссии НАТО в Арктике
Киев • УНН
Российский патрульный самолет Bear F приблизился к ударной группе авианосцев Великобритании. Самолет сбросил гидроакустические буи у HMS Prince of Wales.
Великобритания перехватила российский самолет после перемещения авианосца к Северному полярному кругу для поддержки миссий НАТО, пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Министерство обороны страны заявило в понедельник, что российский морской патрульный самолет "Bear F" (Ту-142) неоднократно приближался к ударной группе авианосцев Великобритании в Норвежском море, совершив "опасный и непрофессиональный" маневр в конце прошлой недели.
Оно отметило, что российский самолет сбросил большое количество гидроакустических буев — устройств, которые могут действовать как подводные микрофоны для поиска и отслеживания подводных лодок — вблизи авианосца HMS Prince of Wales.
Российские самолеты были перехвачены и сопровождены британскими истребителями F-35 с авианосца 2 июля. HMS Prince of Wales — один из двух британских авианосцев — является первым европейским авианосцем, который проводит операции противовоздушной обороны НАТО с истребителями F-35.
Этот шаг происходит на фоне того, как Великобритания впервые взяла на себя командование подразделением специальных сил альянса, которое Министерство обороны Великобритании описывает как "передовую" команд быстрого развертывания НАТО и "способное развернуться в любой точке мира в течение нескольких дней".
На прошлой неделе сообщалось, что суперъяхта главы кремля владимира путина стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 117 млн евро) пересекает побережье Норвегии, чтобы вернуться в россию.
В интервью изданию министр обороны Великобритании Ден Джарвис отказался сообщить, отслеживает ли корабль HMS Prince of Wales это судно, но сказал: "Мы знаем, где оно".
Он добавил: "Тот факт, что яхта движется, опять же является еще одним боевым показателем — если использовать выражение из моего прошлого — что он [путин] находится под все большим давлением".
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