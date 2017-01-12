Британские эксперты провели первый этап оценки внутреннего аудита Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Советник Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Фил Джонс сообщил руководству Министерства обороны Украины о результатах первого визита британских экспертов, которые в соответствии с положениями Стратегического оборонного бюллетеня проводят внешнюю оценку внутреннего аудита в Министерстве обороны Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.
По информации пресс-службы, британские эксперты сделали вывод об успешности первых этапов процесса оценки и высоком уровне мотивированности, преданности делу и профессиональном управлении процессами аудита со стороны директора Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины Марины Барыниной.
"Положительно отмечено стремление и усилия украинской стороны по трансформации внутреннего аудита для достижения соответствия международным стандартам и лучшим практикам. Отмечено, что трансформация осуществляется в условиях наличия вызовов, связанных с переходом от контрольно-ревизионной работы к принципиально новому виду деятельности - внутреннего аудита по международным стандартам", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, эксперты констатируют, что несмотря на сложности, процесс трансформации начат и Министерство обороны Украины является ведущим органом власти, реализует такой подход, и вполне заслуживает положительных отзывов.
"Следующие визиты британских экспертов, осуществляющих независимую внешнюю оценку внутреннего аудита оборонного ведомства, запланированы на январь-февраль 2017 года", - говорится в сообщении.