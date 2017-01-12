Британські експерти провели перший етап оцінки внутрішнього аудиту Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Радник Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України Філ Джонс повідомив керівництво Міністерства оборони України про результати першого візиту британських експертів, які на виконання положень Стратегічного оборонного бюлетеня проводять зовнішню оцінку внутрішнього аудиту в Міністерстві оборони України. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
За інформацією прес-служби, британські експерти зробили висновок про успішність перших етапів процесу оцінки та високий рівень вмотивованості, відданості справі і професійне управління процесами аудиту з боку директора Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України Марини Бариніної.
"Позитивно відзначено прагнення та зусилля української сторони з трансформації внутрішнього аудиту для досягнення відповідності міжнародним стандартам та найкращим практикам. Зазначено, що трансформація здійснюється в умовах наявності викликів, пов’язаних з переходом від контрольно-ревізійної роботи до принципово нового виду діяльності — внутрішнього аудиту за міжнародними стандартами", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, експерти констатують, що незважаючи на складнощі, процес трансформації розпочато і Міністерство оборони України є провідним органом влади, що реалізує такий підхід, і цілком заслуговує на позитивні відгуки.
"Наступні візити британських експертів, які здійснюють незалежну зовнішню оцінку внутрішнього аудиту оборонного відомства, заплановано на січень-лютий 2017 року", - йдеться у повідомленні.