Британская разведка: рф в этом году стремится набрать в армию 400 тысяч контрактников

В 2024 году россия хочет привлечь в ряды армии около 400 тысяч военнослужащих по контракту, чтобы компенсировать значительные потери в армии в войне против Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Великой Британии, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что россия продолжает призыв солдат каждую весну и осенью. Так, очередной весенний призыв в этом году начался 1 апреля. В рф планируют призвать около 150 тысяч военнослужащих в возрасте 18-30 лет.

По данным разведки Британии, эти призывники будут служить 12 месяцев во всех родах вооруженных сил россии, но пока они не привлечены к боевым действиям в Украине. Военнослужащие срочной службы привлекаются в гарнизоны по всей россии.

В то же время в сухопутных частях обычно образуют отдельное от батальона подразделение, укомплектованное военными контрактной службы, а некоторые срочники, вероятно, служат в прилегающих к украинской границе подразделениях.

В британской разведке отмечают, что российские войска в Украине укомплектованы военнослужащими-контрактниками и некоторыми резервистами, мобилизованными в конце 2022 года. На военнослужащих срочной службы обычно оказывается давление, чтобы они поступили на службу по контракту и затем проходили службу в Украине. Вероятно, российские власти не хотят рисковать боевыми потерями среди солдат срочной службы, что, скорее всего, будет непопулярным. Потери среди бойцов-добровольцев более терпимы для общества.

В 2024 году россия стремится набрать около 400 000 военнослужащих по контракту для того, чтобы поддержать свои силы в Украине, которые понесли огромные потери, а также, чтобы поддержать ранее объявленные планы увеличить численность вооруженных сил до 1,32 миллиона в этом году и 1,5 миллиона впоследствии, - говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее сообщало министерство обороны Великобритании, россии не хватает солдат для формирования новых военных округов из-за того, что ее войска участвуют в войне в Украине.