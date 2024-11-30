Британская министерская транспорта ушла в отставку из-за истории с телефоном

Министр транспорта Великобритании Луиза Хейг ушла с должности через 12 часов после того, как выяснилось, что она известила о краже рабочего телефона, чтобы якобы получить новый от работодателя. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.



Детали

Отмечается, что министр транспорта Великобритании Луиза Хейг ушла с должности через 12 часов после того, как выяснилось, что она известила о краже рабочего телефона, чтобы якобы получить новый от работодателя. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Еще в 2013 году 24-летняя на тот момент Луиза Хэй работала в страховой компании Aviva и написала в полицию заявление о том, что ее ограбили на улице во время прогулки. Среди пропавших вещей Хейг отметила служебный телефон. После этого компания выдала ей новое устройство, однако впоследствии Хейг нашла старый телефон у себя дома. Sky News со ссылкой на свои источники утверждает, что Хейг сообщила о краже своего телефона, чтобы получить более новую модель от работодателя.

В 2014 году полиция провела расследование и обвинила экс-министра в попытке мошенничества. В суде Хейг признала вину, поэтому суд приговорил ее к условному сроку на несколько месяцев.

В открытом письме об отставке, направленном премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, Хейг признала свою неправоту и указала, что ее дальнейшее пребывание на посту главы Минтранса нанесло бы ущерб имиджу правительства. "Я понимаю, что, какими бы ни были факты, этот вопрос неизбежно будет отвлекать правительство от работы и выполнения поставленных задач", - отмечает издание.



Хейг стала первым министром, ушедшим в отставку из администрации Стартера, которая была сформирована в июле по итогам парламентских выборов.

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