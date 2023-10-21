Британская разведка рассматривает возможность повышения уровня террористической угрозы в Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Руководители британской разведки рассматривают возможность приведения Великобритании в состояние повышенной готовности к террористической атаке, поскольку напряженность во всем мире растет после начала войны между ХАМАС и Израилем, пишет УНН со ссылкой на Politico.
По словам людей, знакомых с ситуацией, чиновники обдумывают, стоит ли повышать уровень террористической готовности правительства до «критического», то есть до максимального уровня бдительности.
Текущий уровень установлен как «существенный», что означает, что нападение «вероятно». Повышение уровня на два уровня до «критического» будет означать, что службы разведки и безопасности считают атаку «весьма вероятной в ближайшем будущем».
По словам людей, обсуждавших деликатные вопросы безопасности на условиях анонимности, окончательное решение еще не принято. Уровень также может остаться прежним или быть повышен на одну ступень до «тяжелого».
СМИ отмечает, что за последние дни в Европе уже произошло два теракта со смертельным исходом.
Франция повысила уровень безопасности после того, как на прошлой неделе злоумышленник смертельно ранил учителя и серьезно ранил двоих других. Ранее на этой неделе двое граждан Швеции были убиты в Брюсселе в результате теракта; впоследствии подозреваемый был застрелен полицией.
Последний раз уровень угрозы в Великобритании оценивался как «критический» в сентябре 2017 года после взрыва бомбы в лондонском метро. С 2019 года он находится на уровне «существенного».
Принимая решение о повышении уровня угрозы, чиновники иногда располагают конкретной информацией о потенциальных атаках, но также учитывают и ряд разведывательных данных. Они также смотрят на вероятные цели, масштаб любого потенциального заговора и на то, кажется ли нападение неизбежным.
Выступая перед саммитом руководителей разведок в Калифорнии, глава МІ-5 Кен МакКаллум заявил, что «очевидно существует вероятность того, что глубокие события на Ближнем Востоке либо создадут большую угрозу для Великобритании, либо изменят ее форму с точки зрения того, что является угрозой для Великобритании».
Более высокий уровень террористической угрозы повлечет за собой усиление мер безопасности, таких как более тщательный досмотр и проверка сумок в аэропортах. Общественность попросят сохранять бдительность и сообщать о подозрительной деятельности, но не будут предпринимать никаких других действий.