Британська розвідка розглядає можливість підвищення рівня терористичної загрози у Великій Британії

За словами людей, знайомих із ситуацією, урядовці обмірковують, чи варто підвищувати рівень терористичної готовності уряду до «критичного», тобто до максимального рівня пильності.

Поточний рівень встановлений як «істотний», що означає, що напад «імовірний». Підвищення рівня на два рівні до «критичного» означатиме, що служби розвідки та безпеки вважають атаку «вельми ймовірною в найближчому майбутньому».

За словами людей, які обговорювали делікатні питання безпеки на умовах анонімності, остаточне рішення ще не ухвалено. Рівень також може залишитися колишнім або бути підвищений на один щабель до «важкого».

ЗМІ зазначає, що за останні дні в Європі вже сталося два теракти зі смертельними наслідками.

Франція підвищила рівень безпеки після того, як минулого тижня зловмисник смертельно поранив учителя і серйозно поранив двох інших. Раніше цього тижня двох громадян Швеції було вбито в Брюсселі в результаті теракту; згодом підозрюваного застрелила поліція.

Востаннє рівень загрози у Великій Британії оцінювали як «критичний» у вересні 2017 року після вибуху бомби в лондонському метро. З 2019 року він перебуває на рівні «суттєвого».

Ухвалюючи рішення про підвищення рівня загрози, чиновники іноді мають у своєму розпорядженні конкретну інформацію про потенційні атаки, але також враховують і низку розвідувальних даних. Вони також дивляться на ймовірні цілі, масштаб будь-якої потенційної змови і на те, чи здається напад неминучим.

Виступаючи перед самітом керівників розвідок у Каліфорнії, очільник МІ-5 Кен МакКаллум заявив, що «очевидно існує ймовірність того, що глибокі події на Близькому Сході або створять більшу загрозу для Великої Британії, або змінять її форму з погляду того, що є загрозою для Великої Британії».

Вищий рівень терористичної загрози спричинить посилення заходів безпеки, таких як ретельніший огляд і перевірка сумок в аеропортах. Громадськість попросять зберігати пильність і повідомляти про підозрілу діяльність, але не вживатимуть жодних інших дій.