Британская разведка: КНДР может стать значительным поставщиком оружия для рф

Детали

"Несмотря на то, что россия официально отрицает недавние сообщения, почти наверняка северокорейские боеприпасы уже попали на склады боеприпасов на западе россии. Эти склады поддерживают российские военные операции в Украине", - говорится в отчете.

"Если Северная Корея сохранит недавние масштабы и темпы поставок военного назначения (более 1000 контейнеров за последние несколько недель), она станет одним из самых значительных иностранных поставщиков оружия для россии, наряду с Ираном и беларусью", - указывает МО Великобритании.

Как отмечается, пока неясно, что россия согласилась предоставить Северной Корее взамен. "Вряд ли полный пакет был финализирован; вполне вероятно, это была одна из главных тем для обсуждения во время недавних визитов российских чиновников в Северную Корею. Вероятно, оно будет включать сочетание финансовой компенсации, другой экономической поддержки, предоставление военных технологий и сотрудничества в других областях высоких технологий, таких как космос", - сказано в отчете.