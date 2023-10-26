Британська розвідка: КНДР може стати значним постачальником зброї для рф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії опублікувало черговий звіт на основі розвідданих, де вказує, що майже напевно північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади на заході росії, що підтримують російські військові операції в Україні, і що КНДР може стани одним із найбільш значних постачальників зброї для рф, поряд з Іраном та білоруссю, пише УНН.
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"Попри те, що росія офіційно заперечує нещодавні повідомлення, майже напевно північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади боєприпасів на заході росії. Ці склади підтримують російські військові операції в Україні", - ідеться у звіті.
"Якщо Північна Корея збереже нещодавні масштаби та темпи постачання військового призначення (понад 1000 контейнерів за останні кілька тижнів), вона стане одним із найбільш значних іноземних постачальників зброї для росії, поряд з Іраном та білоруссю", - вказує МО Британії.
Як зазначається, наразі неясно, що росія погодилася надати Північній Кореї натомість. "Навряд чи повний пакет було фіналізовано; цілком імовірно, це була одна з головних тем для обговорення під час нещодавніх візитів російських високопосадовців до Північної Кореї. Імовірно, воно буде включати поєднання фінансової компенсації, іншої економічної підтримки, надання військових технологій та співробітництва в інших галузях високих технологій, таких як космос", - сказано у звіті.