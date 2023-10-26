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Британська розвідка: КНДР може стати значним постачальником зброї для рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії опублікувало черговий звіт на основі розвідданих, де вказує, що майже напевно північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади на заході росії, що підтримують російські військові операції в Україні, і що КНДР може стани одним із найбільш значних постачальників зброї для рф, поряд з Іраном та білоруссю, пише УНН.

Британська розвідка: КНДР може стати значним постачальником зброї для рф

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"Попри те, що росія офіційно заперечує нещодавні повідомлення, майже напевно північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади боєприпасів на заході росії. Ці склади підтримують російські військові операції в Україні", - ідеться у звіті.

"Якщо Північна Корея збереже нещодавні масштаби та темпи постачання військового призначення (понад 1000 контейнерів за останні кілька тижнів), вона стане одним із найбільш значних іноземних постачальників зброї для росії, поряд з Іраном та білоруссю", - вказує МО Британії.

Як зазначається, наразі неясно, що росія погодилася надати Північній Кореї натомість. "Навряд чи повний пакет було фіналізовано; цілком імовірно, це була одна з головних тем для обговорення під час нещодавніх візитів російських високопосадовців до Північної Кореї. Імовірно, воно буде включати поєднання фінансової компенсації, іншої економічної підтримки, надання військових технологій та співробітництва в інших галузях високих технологій, таких як космос", - сказано у звіті.

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