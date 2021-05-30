Британская разведка допускает возможное происхождение коронавируса из лаборатории в Ухане - СМИ

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 28772 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 61432 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 78878 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 233297 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 133624 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 401806 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 317289 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215667 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245219 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255778 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3.4м/с
50%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 7016 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 5540 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 6136 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 3430 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 12010 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 3022 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 12047 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 141084 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 233297 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 401806 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13738 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22428 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51445 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75629 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60451 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Британская разведка допускает возможное происхождение коронавируса из лаборатории в Ухане - СМИ

Киев • УНН

 • 21022 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Оперативники британской разведки считают, что пандемия коронавируса "возможно началась" с утечки вируса из исследовательской лаборатории в Ухане. Сейчас они изучают возможность того, что утечка произошла именно из Уханьского института вирусологии, китайского исследовательского центра, что вызвало глобальный кризис, который привел к гибели более 3,5 миллионов человек. Об этом сообщает The Daily Mail, передает УНН.

Британская разведка допускает возможное происхождение коронавируса из лаборатории в Ухане - СМИ

Детали

Пекин активно отрицает возможное лабораторное происхождении вируса, что побудило США на прошлой неделе, по поручению президента Джо Байдена, изучить теорию лабораторных истоков, а также другие возможные источники коронавируса и предоставить ему отчет в течение 90 дней. Заявление Байдена прозвучало на фоне утечки информации о том, что ряд исследователей из института в Ухане были госпитализированы с болезнью, очень похожей на коронавирус, еще в ноябре 2019 года.

Источник в западной разведке, сказал: "Могут быть ячейки доказательств... Китайцы в любом случае будут врать. Я не думаю, что мы когда-нибудь узнаем правду".

Между тем, новое исследование британской разведки утверждает, что китайские ученые создали Covid в лаборатории в Ухане, а затем попытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, как будто он естественным образом эволюционировал от летучих мышей.

Авторы статьи, британский профессор Ангус Далглейшем и норвежский ученый доктор Биргер Соренсен, писали, что у них были "prima facie доказательства ретро-инженерии вируса в Китае" в течение года, но ученые и ведущие журналы проигнорировали их.

Анализируя образцы COVID-19 в прошлом году в попытке создать вакцину, Далглейшем и Соренсен обнаружили в вирусе "уникальные отпечатки пальцев", которые, по их словам, могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.

Китай осудил "политизацию" пандемии, а эксперты во всем мире, похоже, поддержали теорию "зоонозного вторичного распространения". Это говорит о том, что вирус, скорее всего, перешел от летучих мышей к промежуточному животному, а затем к человеку. Действительно, именно так эволюционирует большинство вирусов, поражающих людей.

В интервью, ранее в этом месяце, главный медицинский советник США Энтони Фаучи, согласился, что утечка из лаборатории "возможна".

Если китайские ученые не согласятся открыть свои базы данных для западных исследователей, основной причиной возникновения болезни останется естественное распространение от животного к человеку. С момента появления Covid китайские вирусологи протестовали более 80 000 животных на фермах, рынках и в дикой природе, пытаясь найти промежуточное животное, но пока безуспешно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США на Трампа подали в суд за то, что он называл коронавирус "китайским"

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,515.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.75