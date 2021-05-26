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Байден закликав "подвоїти" зусилля по з'ясуванню обставин виникнення COVID-19

Київ • УНН

 • 21959 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент Джо Байден попросив розвідку США "подвоїти" зусилля з розслідування обставин початку пандемії COVID-19. Про це інформує УНН з посиланням на заяву президента на сайті Білого дому.

Байден закликав "подвоїти" зусилля по з'ясуванню обставин виникнення COVID-19

Деталі

У заяві Байден зазначає, що немає достатніх доказів, щоб зробити висновок, чи почалося все "з контакту людини з інфікованою твариною або аварії в лабораторії".

Байден в своїй заяві зазначив, що велика частина розвідки "не вважає, що існує достатньо інформації, щоб прийти до висновку, що одне більш імовірно, ніж інше". Він доручив національним лабораторіям США допомогти в розслідуванні і закликав Китай співпрацювати з міжнародними експертами з метою з'ясування причин пандемії.

"Сполучені Штати також будуть продовжувати працювати з партнерами-однодумцями по всьому світу, щоб спонукати Китай брати участь в повному і прозорому... міжнародному розслідуванні, а також надати доступ до всіх відповідних даних та доказів", - сказав він.

Байден також висловив припущення, що точну відповідь, можливо, не вдасться отримати ніколи - з огляду на відмову китайського уряду в повній мірі співпрацювати з міжнародними розслідуваннями.

"Нездатність доставити наших перевіряючих на місце подій в ті перші місяці завжди буде перешкоджати будь-якому розслідування походження COVID-19", - додав президент.

Додамо

Раніше WSJ опублікував звіт, в якому, посилаючись на дані розвідки, повідомив про госпіталізацію співробітників лабораторії в Ухані з симптомами, подібними до COVID-19, восени 2019 року - до першого спалаху. У статті уточнювалося, що симптоми могли вказувати як на коронавірус, так і на "звичайне сезонне захворювання".

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