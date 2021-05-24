Троє вчених з інституту в Ухані важко хворіли ще восени 2019 року, то міг бути COVID-19: Пекін відреагував на інформацію

Деталі

Згідно неопублікованої доповіді розвідувального співтовариства США, “в листопаді 2019 року три дослідника з Уханьского інституту вірусології хворіли настільки важко, що змушені були лікуватися в стаціонарі”. При цьому The Wall Street Journal не стверджує, що вчені перенесли безпосередньо COVID-19, і визнає “подібність деяких симптомів” цієї хвороби і сезонного грипу.

Реакція офіційного Пекіна

Як заявив у понеділок на регулярному брифінгу офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь, публікації в ЗМІ про те, що декілька вчених інституту лікувалися в стаціонарі в листопаді 2019 року ще до повідомлення владою КНР про появу тоді ще невідомої хвороби, не відповідають дійсності — ні один співробітник Уханьского інституту вірусології щонайменше до березня 2021 року не заражався коронавірусом.

“23 березня цього року Уханьський інститут вірусології опублікував заяву, що до 30 грудня 2019 року ця установа не стикалася з коронавірусів нового типу”, — сказав дипломат.

“Як говорилося в цьому документі, до цього дня, тобто до 23 березня 2021 року жоден співробітник або учень інституту не інфікувався коронавірусною інфекцією. Не було жодного випадку. З цієї причини, зазначені вами повідомлення про три випадки зараження не відповідають дійсності”, — додав він.

При цьому він не дав пояснень на додаткове запитання журналістів про те, чи лікувалися від будь-яких інших хвороб співробітники Уханьского інституту вірусології в листопаді 2019 року.

Контекст

У березні ВООЗ опублікувала 120-сторінкову доповідь про походження коронавірусу — найбільш імовірною в ньому називалася версія передачі вірусу людині від тварин. Китай, який офіційно допомагав авторам доповіді в їхній роботі, критикували за те, що він надав не всі наявні в його розпорядженні дані.

Перший офіційно підтверджений випадок захворювання коронавірусом був зафіксований 8 грудня 2019 року. При цьому більшість епідеміологів і вірусологів вважають, що хвороба поширилася в Ухані ще в листопаді.