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Трое ученых из института в Ухане тяжело болели еще осенью 2019 года, это мог быть COVID-19: Пекин отреагировал на информацию

Киев • УНН

 • 23592 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Как минимум трое ученых, работающих в Уханьском институте вирусологии, тяжело болели в ноябре 2019 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неопубликованный доклад американской разведки, передает УНН.

Трое ученых из института в Ухане тяжело болели еще осенью 2019 года, это мог быть COVID-19: Пекин отреагировал на информацию

Детали

Согласно неопубликованному докладу разведывательного сообщества США, “в ноябре 2019 года три исследователя из Уханьского института вирусологии болели настолько тяжело, что вынуждены были лечиться в стационаре”. При этом The Wall Street Journal не утверждает, что ученые перенесли непосредственно COVID-19, и признает “сходство некоторых симптомов” этой болезни и сезонного гриппа.

Реакция официального Пекина

Как заявил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, публикации в СМИ о том, что несколько ученых института лечились в стационаре в ноябре 2019 года еще до сообщения властями КНР о появлении тогда еще неизвестной болезни, не соответствуют действительности — ни один сотрудник Уханьского института вирусологии по меньшей мере до марта 2021 года не заражался коронавирусом.

“23 марта этого года Уханьский институт вирусологии опубликовал заявление, что до 30 декабря 2019 года это учреждение не сталкивалось с коронавирусом нового типа”, — сказал дипломат.

“Как говорилось в этом документе, до этого дня, то есть до 23 марта 2021 года, ни один сотрудник или учащийся института не заражался коронавирусной инфекцией. Не было ни одного случая. По этой причине, указанные вами сообщения о трех случаях заражения не соответствуют действительности”, — добавил он.

При этом он не дал пояснений на дополнительный вопрос журналистов о том, лечились ли от каких-либо других болезней сотрудники Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года.

Контекст

В марте ВОЗ опубликовала 120-страничный доклад о происхождении коронавируса — наиболее вероятной в нем называлась версия передачи вируса человеку от животных. Китай, который официально помогал авторам доклада в их работе, критиковали за то, что он предоставил не все имеющиеся в его распоряжении данные.

Первый официально подтвержденный случай заболевания коронавирусом был зафиксирован 8 декабря 2019 года. При этом большинство эпидемиологов и вирусологов полагают, что болезнь распространилась в Ухани еще в ноябре.

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