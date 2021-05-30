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Британська розвідка допускає можливе походження коронавірусу з лабораторії в Ухані - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Оперативники британської розвідки вважають, що пандемія коронавірусу "можливо почалася" з витоку вірусу з дослідницької лабораторії в Ухані. Зараз вони вивчають можливість того, що витік стався саме з Уханьского інституту вірусології, китайського дослідницького центру, що викликало глобальну кризу, яка призвела до загибелі понад 3,5 мільйонів людей. Про це інформує The Daily Mail, передає УНН.

Британська розвідка допускає можливе походження коронавірусу з лабораторії в Ухані - ЗМІ

Деталі

Пекін активно заперечує можливе лабораторне походження вірусу, що спонукало США минулого тижня, за дорученням президента Джо Байдена, вивчити теорію лабораторних витоків, а також інші можливі джерела коронавірусу і надати йому звіт протягом 90 днів. Заява Байдена пролунала на фоні витоку інформації про те, що кілька дослідників з інституту в Ухані були госпіталізовані з хворобою, дуже схожою на коронавірус, ще в листопаді 2019 року.

Джерело в західній розвідці, сказало: "Можуть бути осередки доказів... Китайці в будь-якому випадку будуть брехати. Я не думаю, що ми коли-небудь дізнаємося правду".

Тим часом, нове дослідження британської розвідки стверджує, що китайські вчені створили Covid в лабораторії в Ухані, а потім спробували замести сліди за допомогою реверсивних версій вірусу, щоб він виглядав так, як ніби він природним чином еволюціонував від кажанів.

Автори статті, британський професор Ангус Далглейшем і норвезький вчений доктор Біргер Соренсен, писали, що у них були "prima facie докази ретро-інженерії вірусу в Китаї" протягом року, але вчені та провідні журнали проігнорували їх.

Аналізуючи зразки COVID-19 в минулому році в спробі створити вакцину, Далглейш і Соренсен виявили у вірусі "унікальні відбитки пальців", які, за їхніми словами, могли виникнути тільки в результаті маніпуляцій в лабораторії.

Китай засудив "політизацію" пандемії, а експерти в усьому світі, схоже, підтримали теорію "зоонозного вторинного розповсюдження". Це говорить про те, що вірус, швидше за все, перейшов від кажанів до проміжної тварини, а потім до людини. Дійсно, саме так еволюціонує більшість вірусів, що вражають людей.

В інтерв'ю, раніше в цьому місяці, головний медичний радник США Ентоні Фаучі, погодився, що витік з лабораторії "можливий".

Якщо китайські вчені не погодяться відкрити свої бази даних для західних дослідників, основною причиною виникнення хвороби залишиться природне поширення від тварини до людини. З моменту появи Covid китайські вірусологи протестували більше 80 000 тварин на фермах, ринках і в дикій природі, намагаючись знайти проміжну тварина, але поки безуспішно.

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