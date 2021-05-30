Британська розвідка допускає можливе походження коронавірусу з лабораторії в Ухані - ЗМІ

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Пекін активно заперечує можливе лабораторне походження вірусу, що спонукало США минулого тижня, за дорученням президента Джо Байдена, вивчити теорію лабораторних витоків, а також інші можливі джерела коронавірусу і надати йому звіт протягом 90 днів. Заява Байдена пролунала на фоні витоку інформації про те, що кілька дослідників з інституту в Ухані були госпіталізовані з хворобою, дуже схожою на коронавірус, ще в листопаді 2019 року.

Джерело в західній розвідці, сказало: "Можуть бути осередки доказів... Китайці в будь-якому випадку будуть брехати. Я не думаю, що ми коли-небудь дізнаємося правду".

Тим часом, нове дослідження британської розвідки стверджує, що китайські вчені створили Covid в лабораторії в Ухані, а потім спробували замести сліди за допомогою реверсивних версій вірусу, щоб він виглядав так, як ніби він природним чином еволюціонував від кажанів.

Автори статті, британський професор Ангус Далглейшем і норвезький вчений доктор Біргер Соренсен, писали, що у них були "prima facie докази ретро-інженерії вірусу в Китаї" протягом року, але вчені та провідні журнали проігнорували їх.

Аналізуючи зразки COVID-19 в минулому році в спробі створити вакцину, Далглейш і Соренсен виявили у вірусі "унікальні відбитки пальців", які, за їхніми словами, могли виникнути тільки в результаті маніпуляцій в лабораторії.

Китай засудив "політизацію" пандемії, а експерти в усьому світі, схоже, підтримали теорію "зоонозного вторинного розповсюдження". Це говорить про те, що вірус, швидше за все, перейшов від кажанів до проміжної тварини, а потім до людини. Дійсно, саме так еволюціонує більшість вірусів, що вражають людей.

В інтерв'ю, раніше в цьому місяці, головний медичний радник США Ентоні Фаучі, погодився, що витік з лабораторії "можливий".

Якщо китайські вчені не погодяться відкрити свої бази даних для західних дослідників, основною причиною виникнення хвороби залишиться природне поширення від тварини до людини. З моменту появи Covid китайські вірусологи протестували більше 80 000 тварин на фермах, ринках і в дикій природі, намагаючись знайти проміжну тварина, але поки безуспішно.

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