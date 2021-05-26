Головний інфекціоніст США зажадав знайти джерело походження COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Звідки з'явився коронавірус COVID-19, як і раніше невідомо, тому питання щодо походження інфекції вимагає подальшого розслідування. Про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, передає Reuters, інформує УНН.
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За його словами, багато експертів вважають, що COVID-19, швидше за все, має природне походження, а не лабораторне.
“Але ми точно не знаємо про його походження”, — сказав Фаучі.
У свою чергу радник Білого дому з питання боротьби з коронавірусом Енді Славітт повідомив, що виявлення джерел походження COVID-19 є одним із пріоритетних завдань.
Нагадаємо
У січні-лютому міжнародна місія експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) досліджувала в китайському місті Ухань походження збудника COVID-19. Доповідь за результатами цієї поїздки ВООЗ був оприлюднений 30 березня. У ній представлені чотири версії походження інфекції.
Найбільш імовірною експерти ВООЗ назвали передачу коронавируса від кажанів людині через тварина-посередника, в якості можливої - версію прямої передачі вірусу від кажанів до людини. На думку експертів, версія передачі COVID-19 через охолоджені продукти — малоймовірна, а витік вірусу з лабораторії в Ухані — “вкрай малоймовірна”.
США і ВООЗ
Колишній президент США Дональд Трамп неодноразово критикував роботу ВООЗ. Він заявляв, що організація занадто багато часу приділила ситуації з COVID-19 в Китаї і занадто мало — ситуації в США, і пізніше оголосив, що Сполучені Штати залишають ВООЗ. Трамп також не раз говорив про наявність даних про лабораторне походження коронавируса в Китаї, але ніяких документів на підтвердження цієї версії його творчий доробок складає не було.
При президенті Джо Байдена США повернулися в ВООЗ. Американський лідер повідомив, що у нього є власна теорія про походження коронавируса, але він поділиться своєю думкою, після того як з цього питання висловиться наукове співтовариство.