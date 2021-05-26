Головний інфекціоніст США зажадав знайти джерело походження COVID-19

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 34188 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 118467 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 158383 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 142020 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 148139 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 102528 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 85896 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 193248 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89066 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 286608 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 75398 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 16947 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 29936 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 38784 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 55339 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 159700 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 193249 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 286609 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 452972 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 438308 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 10315 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 35158 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 40493 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 40850 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 41716 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Головний інфекціоніст США зажадав знайти джерело походження COVID-19

Київ • УНН

 • 14963 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Звідки з'явився коронавірус COVID-19, як і раніше невідомо, тому питання щодо походження інфекції вимагає подальшого розслідування. Про це заявив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, передає Reuters, інформує УНН.

Головний інфекціоніст США зажадав знайти джерело походження COVID-19

Цитата

За його словами, багато експертів вважають, що COVID-19, швидше за все, має природне походження, а не лабораторне.

“Але ми точно не знаємо про його походження”, — сказав Фаучі.

У свою чергу радник Білого дому з питання боротьби з коронавірусом Енді Славітт повідомив, що виявлення джерел походження COVID-19 є одним із пріоритетних завдань.

Нагадаємо

У січні-лютому міжнародна місія експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) досліджувала в китайському місті Ухань походження збудника COVID-19. Доповідь за результатами цієї поїздки ВООЗ був оприлюднений 30 березня. У ній представлені чотири версії походження інфекції.

Найбільш імовірною експерти ВООЗ назвали передачу коронавируса від кажанів людині через тварина-посередника, в якості можливої ​​- версію прямої передачі вірусу від кажанів до людини. На думку експертів, версія передачі COVID-19 через охолоджені продукти — малоймовірна, а витік вірусу з лабораторії в Ухані — “вкрай малоймовірна”.

США і ВООЗ

Колишній президент США Дональд Трамп неодноразово критикував роботу ВООЗ. Він заявляв, що організація занадто багато часу приділила ситуації з COVID-19 в Китаї і занадто мало — ситуації в США, і пізніше оголосив, що Сполучені Штати залишають ВООЗ. Трамп також не раз говорив про наявність даних про лабораторне походження коронавируса в Китаї, але ніяких документів на підтвердження цієї версії його творчий доробок складає не було.

При президенті Джо Байдена США повернулися в ВООЗ. Американський лідер повідомив, що у нього є власна теорія про походження коронавируса, але він поділиться своєю думкою, після того як з цього питання висловиться наукове співтовариство.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40